Facebook in freundlich Der schwäbische Trampolinbauer Dennis Hack schafft mit Human Connection ein soziales Netzwerk, in dem vieles anders läuft als bei Facebook. Sein Ziel ist es, dass sich die Nutzer für eine bessere Welt einsetzen.

Seit fünf Jahren arbeitet er parallel zu seinem Tagesgeschäft an einem gemeinnützigen sozialen Netzwerk, das die Menschen und Organisationen zusammenbringen soll, die an einem positiven Wandel in der Welt interessiert sind - Human Connection. Mehr als 400.000 Euro seines Gehalts hat er bisher in den Aufbau gesteckt.

Dennis Hack, 37, ist Unternehmer, spezialisiert auf Trampoline. Seine Firma Eurotramp stellt die Sportgeräte für den weltweiten Markt her. Erst kürzlich sind die Teilnehmer der Olympischen Spiele in Rio auf seinen Trampolinen gesprungen.

Human Connection versus Facebook?

Anders als Facebook ist Human Connection eine gemeinnützige Organisation. Das heißt, es gibt keine Werbung, der Code der Website kann von Dritten eingesehen und bearbeitet werden und Hack kann nicht in die eigene Tasche wirtschaften. All das Geld, das in das Projekt fließt, muss dem Gemeinwohl dienen.



Hack hat drei festangestellte Mitarbeiter bei Human Connection und über hundert ehrenamtliche Programmierer. Auch etliche Übersetzer sind dabei sowie Beta-Tester, also Anwender, die in der Software gezielt nach Fehlern suchen. Einer von ihnen ist Boris, ein hauptberuflicher Mediengestalter. Trotz Vollzeitjob und zwei Kindern fahndet er oft bis in die Nacht auf den Human-Connection-Sites nach Programmfehlern. “Als ich zum ersten Mal von dem Projekt gehört habe, wollte ich sofort dabei sein”, sagt er. Human Connection sei viel mehr als nur ein soziales Netzwerk. Es sei eine Bewegung.



Bei Facebook kommt nach einer deprimierenden Nachricht der Moment, an dem der Nutzer einen Traurigen Smiley postet und einen wütenden Kommentar hinterlässt. Damit ist es dann getan. Bei Human Connection hingegen wird dem Nutzer an dieser Stelle eine Tür geöffnet. Er klickt auf den Aktion-Button und sieht sofort, was er machen kann. Ihm werden zum Beispiel gemeinnützige Organisationen in seiner Umgebung angezeigt, die sich bei Human Connection registriert haben.

Transparenz ist für Hack besonders wichtig, weil es in den bisherigen Netzwerken daran mangelt. Facebook sei wie eine Wand, hinter die man nicht schauen könne. Bei Human Connection ist alles durchsichtig. So können Manipulationen durch sogenannte Trolle schnell erkannt und aufgeklärt werden. Trolle sind Netzwerknutzer, die absichtlich stören, um eine Internet-Debatte zu ihren oder den Gunsten ihres Auftraggebers zu verfälschen. Hack sagt, es sei sichtbar, wenn ein User nur kommentiert und nichts postet. So lasse sich einfach herausfinden, ob es sich um einen Troll oder einen normalen Nutzer handelt.



Bei Facebook gibt es einen Algorithmus. Das heißt, der Nutzer sieht und hört nur das, was auf ihn zugeschnitten ist. Er hat keine Chance, seinen eigenen Algorithmus zu erstellen. „Ich will, dass der Mensch wieder selbst entscheidet, was er zu Gesicht bekommt“, sagt Hack.



Hatte der Nutzer einen harten Tag, klickt er beim Stimmungsfilter auf einen lachenden Smiley und bekommt nur noch Beiträge zu sehen, die von den Nutzern mit „lustig“ markiert wurden. Möchte er sich über Politik informieren, filtert er sich nur politische Beiträge heraus. Die Zeit, die der User im sozialen Netzwerk verbringt, verringert sich. Bei Facebook ist es gewollt, unendlich durch den Newsfeed zu scrollen, damit der Konsument möglichst viel Zeit im Netzwerk verbringt und somit möglichst viel Werbung zu Gesicht bekommt.



Bei Human Connection sucht der User explizit nach Inhalten – und hat dadurch wieder mehr Zeit für sich. „Der Nutzer soll sich fokussieren, anstatt sich zu verlieren“, meint Hack.