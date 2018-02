Fasnet in Rottweil ist kein Spaß. Viele der Einheimischen gehen nicht nur mit großem Eifer, sondern auch mit großem Ernst an die Sache. Es gibt strenge Regeln, die im Laufe der Jahrhunderte entstanden sind. Doch die Traditionen drohen zu verwässern. Inzwischen gibt es immer mehr Leute in Rottweil, die sich beklagen, dass die Fasnet zu einem sinnfreien Event zu verkommen droht.

Für Aufregung sorgte in diesem Jahr ein anonymes Schreiben, das in vielen Rottweiler Briefkästen gelandet war. Beklagt wird von dem Schreiber der Niedergang alter Fasnet-Traditionen. Als Beispiel dient dem Anonymus die Figur des Rottweiler Rössle. Überschrieben ist das dreiseitige Papier mit “Leidenschaft und Verpflichtung für die Tradition”.



Die Rottweiler Rössle werden in diesem Fall zum Sinnbild für die strengen Bräuche und die genau festgelegten Regeln, nach denen in der ehemaligen Reichsstadt die Narretei abläuft. Doch es gebe immer mehr Narren, die sich nicht mehr an den alten Gepflogenheiten orientieren würden. Im Vordergrund stehe immer häufiger der bloße Spaß.

Die Bewahrer der alten Traditionen verweisen auf die lange Geschichte der Fasnet, deren Zeugnisse sogar Einzug in die örtliche Kirche gehalten haben. Zum Beispiel im Heiligkreuzmünster: Wer die Holzbänke aufmerksam betrachtet, der findet an den kunstvoll geschnitzten Kirchstuhlwangen eine Narrenmutter mit Wickelkind aus dem Jahre 1703.



Es gibt aber noch andere Besonderheiten, mit der sich Rottweil von anderen Städten abgrenzt: die Fasnet beginnt am Dreikönigstag, dem 6. Januar. An diesem Tag ziehen die „Abstauber“, schwarzbefrackte Herren, durch die Stadt, um die Rottweiler Narrenkleider mit ihren handgeschnitzten Masken aus Lindenholz, die sogenannten „Larven“, symbolisch vom Staub des vergangenen Jahres zu befreien.

Dennoch fiebern alle Narren das ganze Jahr über dem Höhepunkt der Fasnet zu: dem Narrensprung am Fasnetmontag. Punkt acht Uhr morgens strömen hinter den Reitern mit der Reichsstadtstandarte, der Stadtkapelle in historischer Tracht und dem „Narrensamen“ - das sind die Kinder - mehrere Tausend Narren durch das Schwarzen Tor. In einem mehrstündigem Zug ziehen sie durch die historische Innenstadt, bis sich der Narrensprung auf dem Friedrichsplatz auflöst.

Der Narrensprung in Rottweil ist immer auch eine Reise in die Vergangenheit. Denn so wild und ursprünglich wie in der ältesten Stadt Baden-Württembergs ist die schwäbisch-alemannische Fastnacht fast nirgendwo sonst. Moderne Einflüsse - gar aus dem Rheinland - haben die Rottweiler Narren immer zurückzudrängen.

Schon die Masken der Rottweiler Kleidlesträger sehen mitunter zum Gruseln aus: Der Federahannes beispielsweise hat ein derbes Männergesicht, aus dem zwei große weiße Zähne herauskommen. Der Gschellnarr hingegen trägt eine freundliche, aus dem Barock stammende Maske aus Lindholz. Dazu kommen die rund 20 Kilogramm schweren Schellen, die bei jedem Schritt klingen.

Viele Menschen aus Rottweil engagieren sich dafür, diesen heimischen, archaischen Brauch in seiner reinen Form aufrecht zu erhalten. Einer von ihnen ist Christian Bühl, der die Fasnet gegen ungute Einflüsse von außen bewahren will. Aus seinem Munde stammen Sätze wie: „Fasnet ist wichtiger als Weihnachten“. Damit ist eigentlich alles gesagt.

Christian Bühl ist ein angenehmer Mensch. Freundliches Lächeln, adrett gekleidet, angestellt bei der Volksbank in Rottweil. Doch wenn es um die Fasnet geht, zeigt er ein überraschend anderes Gesicht.



Der 41-Jährige hat die Fasnet zu seinem Hobby gemacht, das ihn das ganze Jahr über ausfüllt. Zuhause hat er eine Werkstadt, in der er die kunstvollen und sehr speziellen Rottweiler Larven schnitzt und bemalt. Zu Dutzenden hängen sie bei ihm an den Wänden und dürfen auf keinen Fall Masken genannt werden.

Christian Bühl verbringt viele Stunden mit dem Schnitzen der Larven. Vom ersten Schnitt in einem großen Klotz aus Lindenholz bis zum letzten Pinselstrich benötigt er etwa 40 Stunden. Er zähle die Zeit allerdings nicht, sagt Bühl. Für ihn stehe der Spaß an der Arbeit im Vordergrund. Die Arbeit mit dem Holz und den Farben sei für ihn aus sehr guter Ausgleich zum Alltag.

Das Schnitzen einer Larve kann körperlich ziemlich anstrengend sein, da nichts maschinell gemacht wird. Alles ist Handarbeit. Die Konturen und der Ausdruck der Gesichter werden vorsichtig mit dem Schnitzmesser aus dem anfangs noch groben Holzklotz geholt.

Einer der Mitstreiter von Christian Bühl ist Mathias Aiple. Der 29-jährige Architekt hat der Arbeit wegen vor vielen Jahren Rottweil verlassen, ist dann aber wieder in seine Heimatstadt zurückgekehrt. Auch er ist natürlich mit dem Fasnet-Virus infiziert und inzwischen gehört für ihn das Herstellen der Larven dazu. Schon als Kind habe ihn die Arbeit fasziniert.

Ihm gefalle es, den Masken mit seiner Arbeit Leben einzuhauchen. Es komme dabei auf jeden Pinselstrich an, ob eine Schattierung echt oder doch nur aufgesetzt wirke. “Mir macht es auch großen Spaß, mit den Lacken zu experimentieren”, sagt er.

Die Liebe zur Schnitzerei hat bei Mathias Aiple schon früh begonnen. “Als Kind wollte ich mir bei einem Schnitzer in Rottweil eine Larve für die Fasnet bestellen”, erinnert er sich. Doch alle Handwerker waren ausgebucht. Da war das Interesse geweckt und er besuchte einen Schnitzer-Kurs für Kinder. Doch bis zur eigenen Larve sollte es noch etwas dauern.

Schließlich absolvierte er bei einem Zimmermann ein Praktikum, der auch ein passionierter Larvenschnitzer ist. Der stellte ihn vor die Entscheidung: Lohn oder Nachhilfe beim Schnitzen. Die Entscheidung fiel Mathias Aiple leicht. Über ein Schulprojekt lernte er schließlich noch das Bemalen der Masken. “So hat die ganze Sache ihren Lauf genommen”, sagt der 29-Jährige. “Und seit jener Zeit bin ich dabei.”

Schnell wird deutlich: die Fasnet ist für diese Männer nicht nur ein Zeitvertreib oder die nette Freizeitbeschäftigung mit einem Handwerk. Es ist eine Lebenseinstellung, eine Mischung aus uralter Tradition, tiefer Heimatverbundenheit und sehr viel Herzblut. Beide glauben, dass man in Rottweil dem Einfluss der Fasnet nicht entkommen kann. Schon als kleines Kind werde man mit den Bräuchen in Kontakt gebracht und könne sich ein Leben ohne Fasnet irgendwann nicht mehr vorstellen.



Mit diesem Gefühl sind Christian Bühl und Mathias Aiple in Rottweil nicht allein. „Zur Fasnet kommen alle richtigen Rottweiler in ihre Heimat zurück“, erzählt Bühl, „dann trifft man hier auch die alten Freunde wieder, die in der ganzen Welt verstreut sind.“

Schon beim Aufstellen am Fasnetsmontag kurz vor acht Uhr morgens zum traditionellen Narrensprung mache sich bei jedem der Narren ein einzigartiges Gefühl breit, ein Kribbeln im ganzen Körper. Mit dem ersten Glockenschlag strömen schließlich Tausende Narren durchs Schwarze Tor, hinunter in Richtung Innenstadt. Christian Bühl: „Wenn ich beim Narrensprung bin, eine von mir geschnitzte Larve trage und dieses wahnsinnige Gefühl spüre, dann weiß ich, dass ich zuhause bin.“

Doch dort, wo große Gefühle im Spiel sind, tun sich auch eben solche Abgründe auf. „Es wird nie so viel und erbittert gestritten wie an Fasnet“, konstatiert Volker Sichler. Der 52-Jährige gehört zu einem alten Rottweiler Geschlecht, dessen Wappen am Rathaus hängt und dessen Familienstammbaum viele Jahrhunderte zurück reicht. „Die Fasnet ist wie ein Virus, mit dem man infiziert ist“, sagt er. Auch Sichler beschreibt dieses kaum zu definierende und „ganz spezielle Gänsehautgefühl“, wenn man zum ersten Mal im Jahr den Narrenmarsch wieder höre.

Er selbst lebe in der Tradition seiner Vorfahren, sagt Volker Sichler und engagiere sich für die alten Bräuche. Immer wieder wird in den Archiven der Name seiner Familie erwähnt, die eine nicht ganz unwichtige Rolle in der Geschichte der Rottweiler Fasnet gespielt hat und aus der einige angesehene Zunftmeister hervorgegangen sind.



Die Figuren blicken auf eine lange Geschichte zurück. Urkundlich erwähnt wird die Rottweiler Fasnet erstmals schon im 15. Jahrhundert. Traditionen wie der Narrensprung und das Aufsagen waren nach Angaben der Stadt schon damals bekannt. Aber schon davor gibt es Belege dafür, dass die Tage vor der Fastenzeit für die Menschen einen tiefen Einschnitt in ihr Leben bedeutete. Im Jahr 1310 wurde am Vorabend der vierzigtägigen Osterfastenzeit die Abgabe von „Fastnachtshühnern“ dokumentiert.

Spätestens im 18. Jahrhundert wurde der Rottweiler Narrensprung dann ein so großes Ereignis, dass Menschen auch von weiter her kamen. Als sich im 19. Jahrhundert mehr und mehr die Einflüsse aus dem rheinischen Karneval auch im schwäbisch-alemannischen Raum breitmachten, haben die Rottweiler ihre Tradition vehement verteidigt.



„Alles Derbe und Grobe war plötzlich verpönt.“ Die Fasnet hieß von nun an „Carneval“ – ganz nach Kölner Vorbild. Das ging so weit, dass einzelne zentrale Figuren verboten wurden, so etwa der ziemlich raubeinige Schantle, dessen „schändliches Benehmen“ – nomen est omen - der Obrigkeit zu jener Zeit schon länger ein Dorn im Auge war.

Bis heute sorgen die Narrenzünfte in der Region dafür, dass die Fastnacht ursprünglich und traditionsverbunden bleibt. Jeder Kleidlesträger, der mit einer neuen Maske am Narrensprung teilnehmen will, muss das Kunstwerk erst einmal einem strengen Prüfungsverfahren unterziehen. Alle Holzmasken müssen sich an den oft mehrere Hundert Jahre alten Vorbildern orientieren.

Der Narrensprung ist in Rottweil aber nur der Auftakt für das närrische Treiben in der Stadt. Denn die Narreteien gehen am Abend traditionsgemäß weiter: Dann strömen die Kleidlesträger in die vielen kleinen Gassen, Lokale und Häuser der historischen Innenstadt. Aus ihren Narrenbüchern tragen sie die gesammelten Missgeschicke des vergangenen Jahres vor. Aber auch dabei werde nicht über die Stränge geschlagen, sagt Christian Bühl. Während der närrischen Tage gelte auch immer das Leitmotiv der Rottweiler Narren: „Jedem zur Freud und niemand zum Leid.“